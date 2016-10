Vorsten uit-tip: Muziektheater CLAUS!

Op 5 en 6 november presenteert Stichting Julius Leeft! in de Stadsschouwburg Amsterdam de muzikale theatervertelling CLAUS! in de regie van John Leerdam.

CLAUS! vertelt de geschiedenis van het leven van Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden en zijn relatie met de vorstin en zijn drie zonen; de liefde van de prins voor ‘zijn’ Afrika en zijn band met de Nederlandse Antillen en Suriname en zijn rol als ‘outsider’ in het koningshuis.

CLAUS! is het verhaal van menselijkheid, hoop, teleurstelling en de zoektocht naar liefde.

“Navelstreng in Duitsland, hart in Afrika, ziel in Nederland. Wereldburger, Europeaan, Nederlander. Het is groter dan ik ben, dan ik was, dat is zeker.”

CLAUS! is eerder opgevoerd in 2009 in het bijzijn van de toenmalige Koningin Beatrix, samen met Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Alle landelijke dagbladen toonden de dag na de première de ‘traan van Koningin Beatrix’. Nu, veertien jaar na zijn dood, is Prins Claus nog springlevend en wordt het tijd deze muzikale theatervertelling opnieuw op te voeren.

John Leerdam: ‘Leer van elkaar en de diverse culturen die ons land rijk is. In plaats van er bang voor te zijn is het goed elkaar op te blijven zoeken. Dat is waar Prins Claus voor stond en dat is waar Julius Leeft! voor staat’.

Thom Hoffman (winnaar van de Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur) speelt net als toen de rol van Prins Claus. De voorstelling wordt gedragen door een grote groep acteurs met o.a. Job Cohen, Maartje van Weegen, Ruurt De Maesschalck, Gerda Havertong en Noraly Beyer, een swingend koor, band en video archiefbeelden. De voorstelling staat garant voor een swingende avond die je meeneemt naar een belangrijke fase in de geschiedenis van Nederland.

CLAUS! is te zien in de Stadsschouwburg Amsterdam: zaterdag 5 november om 19.30 uur en zondag 6 november om 14.30 uur. Kaarten via http://www.ssba.nl

