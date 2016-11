Haakon poft popcorn in openlucht

OSLO – Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen hebben zich dinsdag door de wijk Gamle Oslo in Oslo laten rondleiden, een van de oudste delen van de Noorse hoofdstad.

Haakon en Mette-Marit begonnen de dag in Ladegård, een herenhuis dat uit 1720 dateert. Daar werden ze opgewacht door burgemeester Marianne Borgen. Vanuit daar ging het bezoek verder naar de plaatselijke bibliotheek die sinds kort een speciale afdeling heeft voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. In dit deel mogen geen volwassenen komen, maar voor het kroonprinselijk paar werd een uitzondering gemaakt.

De volgende stop in het draaiboek was de Tøyen-school. De royals spraken met de aanwezige kinderen en namen de tijd om bij de vuurkorf popcorn te poffen.

Het bezoek aan ‘oud Oslo’ werd afgesloten met een kijkje bij de plaatselijke gevangenis.

