Koningspaar bekijkt belangrijkste paardenrace

PERTH – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag het paard Almandin de Melbourne Cup zien winnen, de belangrijkste paardenrace van Australië. Op de Ascot renbaan in Perth hadden zich duizenden mensen verzameld om op grote televisieschermen het verloop van de race in het 2700 kilometer verder gelegen Melbourne te volgen.

Met de winst van Almandin greep de emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid, andermaal naast de hoofdprijs. De emir had maar liefst vijf paarden in de race. Favoriet Hartnell finishte op de derde plaats.

De strijd om de Melbourne Cup is een van de belangrijkste sportevenementen van Australië. Om de race te zien komt het land letterlijk tot stilstand. Op kantoor, in ‘fanzones’, in de kroeg of zoals in Perth op de lokale renbaan kijken de Australiërs in een feeststemming naar de wedstrijd. Op Ascot hadden de toeschouwers zich ook op hun zondagse best gekleed, met bij de vrouwen heel veel fascinators op het hoofd en soms ook extravagante hoeden.

Het koningspaar kwam na het televisiekijken ook op de renbaan, waar daarna ook een race werd gehouden. Koning en koningin onderhielden zich met de jockeys en paardeneigenaars.

