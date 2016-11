Staatsbanket voor president Colombia

LONDEN – Koningin Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip hebben dinsdag de president van Colombia Juan Manuel Santos met veel ceremonieel welkom geheten in Groot-Brittannië. Op de eerste dag van zijn staatsbezoek werden hij en zijn vrouw eerst ontvangen op Horse Guards Parade in Londen waarna de gasten per koets naar Buckingham Palace gingen.

Elizabeth liet Santos in het paleis bijzondere voorwerpen uit de koninklijke verzameling zien die te maken hebben met de Colombiaans-Britse geschiedenis. ’s Avonds stond traditiegetrouw een staatsbanket op het programma.

Santos mocht in de tussentijd ook de hand schudden van prins Charles en zijn vrouw Camilla. Dat gebeurde nog voordat de president op Buckingham Palace werd ontvangen.

