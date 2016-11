Willem-Alexander bezoekt Erasmus Universiteit

ROTTERDAM – Koning Willem-Alexander woont op 23 november de vijfde editie van het carrière-evenement nl4talents bij op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Het evenement wordt georganiseerd door EP-Nuffic, een organisatie voor internationalisering van het onderwijs in Nederland, voor internationale studenten en alumni die een Nederlands onderwijsprogramma hebben gevolgd aan hogescholen en universiteiten. Het initiatief biedt hen de mogelijkheid om na afloop van hun studie aan Nederland verbonden te blijven via het Holland Alumni netwerk.

Willem-Alexander is bij het plenaire programma Holland Alumni live on stage in de aula waar oud-studenten laten zien op welke manier zij aan Nederland verbonden zijn gebleven. Ook heeft de koning een ontmoeting met enkele studenten en alumni over hun ervaringen.

