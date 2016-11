Kangoeroes zijn koningspaar gunstig gezind

CANBERRA – Ze waren ‘springlevend’ zei koning Willem-Alexander woensdagmiddag over het korte kangoeroe spotten met de Australische gouverneur-generaal Peter Cosgrove in het park bij Government House in Canberra.

Cosgrove nam het koningspaar mee in een buggy, op zoek naar de kangoeroes die in de schaduw van de bomen lagen te dutten. De begeleiders van de gouverneur-generaal hadden er een hard hoofd in dat de beesten gevonden zouden worden met hem achter het stuur, maar Willem-Alexander en Máxima hadden geluk.

Er hopten uiteindelijk wel veertig kangoeroes over het gras van het park, terwijl het koninklijk gezelschap op afstand vanuit het wagentje toekeek. Willem-Alexander maakte opnamen met zijn telefoon, terwijl Cosgrove tekst en uitleg gaf over de dieren in zijn royaal bemeten ‘achtertuin’.

De excursie was het laatste programmaonderdeel in Canberra. De volgende stap is later woensdag in Sydney, waar de koning aan Cosgrove een concert aanbiedt.

