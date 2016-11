Toejuichingen voor Arthur en Lucas Jussen

SYDNEY – Lucas en Arthur Jussen zijn woensdagavond (lokale tijd) in de concertzaal van het wereldberoemde Sydney Opera House beloond met een stormachtig applaus. Een gemengd Australisch en Nederlands publiek toonde zich wildenthousiast over hun pianospel tijdens het feestelijke concert ter gelegenheid van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Australië.

De broers traden op met het Sydney Symphony Orchestra, dat in 2006 ook al eens een speciaal concert had verzorgd voor de bezoekende Willem-Alexander en Máxima, destijds onder leiding van dirigent Jaap van Zweeden.

Het concert, met werken van onder andere Mozart en Prokofjev, was bedoeld als dankbetuiging van het koningspaar aan de Australische gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove voor de gastvrijheid tijdens het staatsbezoek. Cosgrove en zijn echtgenote werden in de zaal geflankeerd door koning en koningin.

Iconisch gebouw

Van Australische zijde waren ook premier Malcolm Turnbull en minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop aanwezig, het koningspaar werd onder meer vergezeld door de ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Henk Kamp (Economische Zaken).

Het concert werd vooraf gegaan door een filmpje met astronaut André Kuipers, die vertelde over de Nederlandse ‘ontdekking’ van Australië vierhonderd jaar geleden. Het was de eerste keer sinds zijn aantreden in 2013 dat koning Willem-Alexander voor de zogenoemde ‘contraprestatie’ uitpakte met zo’n groot concert in zo’n grote zaal en zo’n iconisch gebouw.

Sydney

De gebroeders Jussen waren al gevraagd bij het staatsbezoek aan Polen, waar zij voor een klein publiek een lunchconcert gaven.

Het staatsbezoek wordt donderdag vervolgd in Sydney en vrijdag afgesloten in Brisbane.

