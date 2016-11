Koning maakt indruk met een ‘akubra’

SYDNEY – De typisch Australische veehoudershoed ‘akubra’ stond koning Willem-Alexander bijzonder goed donderdagmiddag. De koning kreeg het hoofddeksel van de Australische ‘cattleman’ voorafgaand aan zijn toespraak bij de Food2Fork beurs op het voormalige gevangeniseiland Cockatoo in Sydney.

Bij ‘van voedsel naar vork’ kwamen Australische en Nederlandse bedrijven en ondernemers in de voedselsector samen om zaken te doen en van elkaars ervaringen te leren. “Het gaat goed, maar we laten nog te veel kansen liggen”, meende VNO-NCW voorman Hans de Boer, die met een deel van de Nederlandse economische missie ook bij het evenement aanwezig was.

De koning schetste een beeld van het in vergelijking met Australië kleine Nederland, dat op agrarisch gebied echter op de Verenigde Staten na de grootste exporteur ter wereld is. Hij zag veel mogelijkheden voor samenwerking. “We hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt”, zei de koning, die door de akubra op te houden heel wat harten van de aanwezige Australiërs voor zich won.

Masterchef

Kort daarvoor had het koningspaar kennis gemaakt met Elena Duggan, dit jaar de winnares van de Australische editie van Masterchef, dat op dit moment ook in Nederland wordt uitgezonden door SBS6. Duggan heeft een grootvader die uit Durgerdam komt, en een grootmoeder uit Nederlands-Indië. Beiden hebben haar kookkunsten geïnspireerd, waarbij de Indische keuken voor een pittige – spicey – accent zorgde, zo vertelde spraakwaterval Duggan aan de koning en koningin.

“Mijn grootvader klaagde altijd dat ik nauwelijks Nederlands ken. Ik ken alleen wat uitdrukkingen die met eten hebben te maken, zoals lekker”, vertelde de Australische in het Engels.

Van Cockatoo Island ging het gezelschap naar Luna Park, een attractiepark aan de voet van de beroemde ‘Harbour Bridge’ van Sydney voor een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap.

