Koninklijk paar naar universiteit Sydney

SYDNEY – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagochtend op de vierde dag van hun staatsbezoek aan Australië een kort bezoek gebracht aan de oudste universiteit van Australië, de universiteit van Sydney.

Ze woonden daar de lancering bij van het New Holland Scholarship Australia programma door minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Dat stelt beurzen beschikbaar aan studenten uit Nederland en Australië – tot de negentiende eeuw Nieuw Holland geheten – om in elkaars landen te studeren.

Ook spraken ze met studenten en professoren, die vertelden over het studeren in beide landen en die een presentatie gaven van verschillende onderzoeksprojecten. Van de universiteit, waar de bijeenkomst plaatsvond op de zonovergoten binnenplaats, ging het gezelschap naar een ontmoeting met het bedrijfsleven. Daar was ook minister Henk Kamp van Economische Zaken.

