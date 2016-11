Gouverneur Queensland ontvangt koningspaar

BRISBANE – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdagochtend op de laatste dag van hun staatsbezoek aan Australië in Brisbane ontvangen door de gouverneur van Queensland, Paul de Jersey. In Government House ‘Fernberg’ vond een korte ontmoeting plaats.

De Jersey was de derde Australische deelstaat-gouverneur die het koningspaar deze week ontmoette, naast de gouverneur-generaal van het Australische Gemenebest. De gouverneurs treden in hun deelstaat op als directe vertegenwoordiger van koningin Elizabeth, die hen ook benoemt. Ze zijn ook gelijk aan de gouverneur-generaal in Canberra, die haar alleen op federaal niveau en naar het buitenland toe vertegenwoordigt.

Na het onderhoud met De Jersey vertrok het gezelschap naar de universiteit van Queensland voor deelname aan een waterseminar. Queensland en met name ook Brisbane hebben de laatste jaren last gehad van fikse overstromingen en kijken onder meer naar Nederland voor expertise, hulp en samenwerking bij het tegengaan van verdere watersnood.

