Japans keizershuis neemt afscheid van Mikasa

TOKIO – De Japanse keizerlijke familie en honderden andere belangstellenden hebben vrijdag afscheid genomen van de overleden prins Mikasa. De jongste broer van voormalig keizer Hirohito overleed vorige week op honderdjarige leeftijd.

Bij de ceremonie op Toshimagaoka, die officieel Renso-no-Gi (ceremonie van de begrafenis en de graflegging) heet, waren Mikasa’s weduwe Yuriko (93) en zijn kleinddochter prinses Akiko aanwezig net als kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako en de Japanse premier Shinzo Abe. In lijn met de traditie waren keizer Akihito en keizerin Michiko afwezig. Zij werden volgens the Japan Times vertegenwoordigd door een kamerheer.

Alle uitvaartbezoekers waren in het zwart gekleed. De vrouwen droegen daarbij een zwarte sluier. Tijdens de rit met de lijkwagen van Mikasa’s residentie naar de begraafplaats stonden honderden rouwende burgers langs de weg voor een laatste groet aan Mikasa.

Mikasa was de oom van Akihito en was al langere tijd ziek. Sinds mei lag hij in het ziekenhuis, waar hij werd opgenomen voor een longontsteking. Mikasa overleed uiteindelijk aan hartfalen. Hij was met zijn honderd jaar het oudste lid van een koninklijke familie ter wereld. Naar verluidt wordt Mikasa later vrijdag gecremeerd.

