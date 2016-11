Staatsbezoek versterkt band met Australië

BRISBANE – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben het weekeinde om zich op te laden en voor te bereiden op het staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland. Dat bezoek begint maandag in de hoofdstad Wellington en volgt op het vrijdag in Brisbane afgesloten staatsbezoek aan Australië.

Het is de tweede keer sinds zijn aantreden dat de koning twee staatsbezoeken op elkaar laat volgen en vorig jaar combineerde hij ook het staatsbezoek aan Canada met een bezoek aan de Verenigde Staten. Op die manier wordt een extra reis uitgespaard, maar het vraagt ook extra coördinatie.

Zowel Nieuw-Zeeland als Australië had het koningspaar uitgenodigd, zodat beide landen in één trip verenigd konden worden. Dat paste ook wel een beetje bij de historische achtergrond van beide bezoeken, waarbij Nederlandse zeevaarders voor een rode draad zorgden met Dirk Hartog in Australië en Abel Tasman in Nieuw-Zeeland.

Brexit

Het koninklijk bezoek van de afgelopen dagen heeft in elk geval de toch al sterke positie van Nederland in Australië versterkt. Er is op regeringsniveau afgesproken meer met elkaar op te trekken. De deelnemers aan de economische missie hebben geleerd dat er ‘down under’ nog veel kansen liggen en Australië is zich bewuster geworden van het feit dat Nederland na Brexit de ideale poort vormt tot de EU.

Ook komen er studiebeurzen die uitwisseling van studenten mogelijk maken, en weet Brisbane zich verzekerd van Nederlandse kennis en steun bij het uitwerken van een masterplan om in de toekomst overstromingen zoals die van 2011 te voorkomen. “We hebben heel veel aan Nederland”, zei de burgemeester vrijdag na het uitzwaaien van het koningspaar. “Dit was een geslaagd bezoek”, oordeelde hij.

MH17

Zowel premier Malcom Turnbull als gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove benadrukte eerder in de week dat de toch al goede banden door het gezamenlijk gedragen leed na het neerschieten van vlucht MH17 zijn versterkt, en dat beide landen elkaar steunen in het opsporen en voor de rechter brengen van de daders.

