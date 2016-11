Koning Abdullah ontvangt Poolse president

AMMAN – Koning Abdullah van Jordanië heeft zondag de Poolse president Andrzej Duda ontvangen op het koninklijk paleis in Amman. Andrzej Duda en zijn vrouw Agata zijn in Jordanië voor een meerdaags werkbezoek.

Bij het paleis werd Duda opgewacht door een erewacht. Binnen in het paleis was een ontvangst waarbij ook koningin Rania aanwezig was.

Tijdens het werkbezoek spreekt de Poolse president over de betrekkingen tussen Polen en Jordanië en de regionale en internationale ontwikkelingen. Dezelfde onderwerpen besprak Abdullah in augustus tijdens zijn bezoek aan Polen.

