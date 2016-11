Koningspaar ontmoet groep immigranten

WELLINGTON – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandagmorgen in Wellington een korte ontmoeting gehad met Nederlandse immigranten. Die hadden zich in de stromende regen opgesteld bij het nationaal oorlogsmonument, waar het koningspaar een krans plaatste. Buiten legde koning en koningin daarna een varenblad – symbool van Nieuw-Zeeland – op het graf van de onbekende soldaat.

Buiten was het weer gespreksonderwerp met de Nederlanders, vertegenwoordigers van de 40.000 tellende gemeenschap in Nieuw-Zeeland. Volgens de koning bestond er ‘geen slecht weer, alleen slechte kleding’. Tegen regen immers kon je je kleden. Hij bedankte de Oranje-fans voor hun komst en stond zelfs een ‘selfie’ toe. ‘Niet verder vertellen’ zei hij wel, want het moet geen gewoonte worden.

Koningin Máxima, die bloemen kreeg aangeboden, wilde weten wie er nog Nederlands sprak en wie niet. In het gesprek wisselde ze zelf van Nederlands naar Engels en terug. ‘Fijn dat u bent gekomen, en het weer doet aan thuis denken’, zei Máxima met een grote glimlach.

