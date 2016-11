Prins Harry bevestigt relatie

Prins Harry heeft in een statement laten weten dat hij en actrice Meghan Markle een relatie hebben. De prins vraagt verder de media om haar en haar familie meer met rust te laten omdat hij zich zorgen maakt over haar veiligheid.

Kensington Palace heeft laten weten dat het stel sinds een paar maanden een relatie heeft. Harry is ‘enorm teleurgesteld’ dat hij zijn vriendin niet kan beschermen tegen de media die haar lastigvallen. In het statement vraagt de prins dan ook om meer privacy. De actrice, onder meer bekend van de tv-serie Suits, werd het slachtoffer van ‘seksisme en racisme’. ‘Daarmee werd een lijn overschreden’, aldus het paleis.

Harry weet dat de media zullen zeggen ‘dat dit er bij hoort’ en dat ‘het bij het spelletje hoort’, maar dat vindt hij niet. “Dit is geen spelletje. Dit is haar leven en het zijne”, aldus het paleis. De zoon van prins Charles heeft Kensington Palace de verklaring uit laten geven in de hoop dat de pers hen nu met rust laat ‘voordat er verdere schade’ kan ontstaan. “Hij weet dat het ongebruikelijk is maar hoopt dat mensen nu begrijpen waarom dit nodig was.”

Het is de eerste keer dat Harry een verklaring over zijn liefdesleven heeft uitgebracht. Vorige week verschenen de eerste berichten dat Harry zijn hart zou hebben verloren aan de actrice.

Lees hieronder het volledige statement:

