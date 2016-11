Belgische koning vroeg op pad in Vlaanderen

ZEEBRUGGE – Het Belgische koningspaar was woensdag al vroeg uit de veren. Koning Filip en koningin Mathilde meldden zich al om klokslag 07.00 uur bij de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge, meldt het Belgische persagentschap Belga. Het was de start van een bezoek aan verschillende plaatsen aan de kust van West-Vlaanderen.

In Zeebrugge trotseerden Filip en Mathilde het koude en regenachtige weer om enkele vissers te ontmoeten. Daarna trokken ze een witte jas aan om de visveiling van dichtbij te kunnen bekijken. Ze werden daarbij rondgeleid door de voorzitter van de veiling.

Het koningspaar trok daarna verder naar Bredene, waar een bezoek aan Koninklijk Werk IBIS voor weeskinderen uit de visserijsector op het programma stond. Daar ontbeten Filip en Mathilde met de aanwezige jongeren. Tot slot gingen de koning en koningin langs Hotelschool Ter Duinen in Koksijde, die dit jaar zijn zeventigste verjaardag viert. Met het bezoek wilde het koningspaar de nadruk leggen op de kwaliteit van het onderwijs en het belang van gastronomie voor het imago van België.

