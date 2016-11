Elizabeth opent medisch onderzoekscentrum

LONDEN – Koningin Elizabeth heeft woensdag in Londen de regen getrotseerd om een medisch onderzoekscentrum officieel te openen. De negentigjarige Britse vorstin werd vergezeld door haar 95-jarige man prins Philip en 56-jarige zoon prins Andrew.

Hoewel de regen met bakken uit de lucht kwam, nam Elizabeth bij aankomst bij The Francis Crick Institute de tijd om het toegestroomde publiek te begroeten. De koningin en haar man lieten paraplu’s achterwege, meldt Daily Mail. Van een groep schoolkinderen kreeg Elizabeth verschillende boeketten, die ze met een grote lach op haar gezicht in ontvangst nam.

Elizabeth en Philip werden warm welkom geheten in het nieuwe gebouw van The Francis Crick Institute, waar onderzoek wordt gedaan naar onder meer kanker, beroertes en hart- en vaatziekten. Het personeel van het onderzoekscentrum in hartje Londen wachtte de koningin op in de galerij van het gebouw, blijkt uit foto’s die Buckingham Palace deelde via Twitter.

De vorstin en haar man kregen een rondleiding door het gebouw en spraken een paar van de 1250 wetenschappers die werken bij The Francis Crick Institute. Elizabeth bezocht het instituut om de nieuwe locatie officieel te openen. Het nieuwe gebouw is groter dan zeventien voetbalvelden, wat het volgens Buckingham Palace Europa’s grootste biomedisch onderzoekscentrum onder één dak maakt.

