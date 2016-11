Globalisering centraal op koningsdag België

De Belgen vieren komende dinsdag Koningsdag. Die begint traditioneel met een dankdienst in de Sint Goedele en Sint Michielskathedraal in Brussel. Koning Albert, koningin Paola, prins Lorenz en prinses Astrid en prins Laurent zijn daarbij aanwezig.

De daaropvolgende viering in het Belgische parlement heeft als thema ‘Leven in een geglobaliseerde wereld’. Er komen tweehonderd genodigden die met globalisering te maken hebben. Dat kunnen volgens persbureau Belga jongeren van een jeugdbeweging zijn die contacten hebben met jongeren uit andere landen, of studenten die via een Erasmusprogramma ervaring hebben opgedaan aan een buitenlandse universiteit.

Het Koningsfeest valt op 15 november omdat dit de naamfeestdag is van de eerste Belgische koning, Leopold I. Het werd ten tijde van het regentschap ‘het Feest van de dynastie’ genoemd, maar koning Boudewijn besliste terug te keren naar het originele naamfeest van de eerste koning. Het burgerlijke programma in het parlement werd pas in 2001 ingevoerd door de paars-groene regering als niet-religieuze tegenhanger.

In de aanloop naar het Koningsfeest maakt het Belgische hof vrijdag alvast de nieuwe lijst bekend van de erkende hofleveranciers.

