Máxima bezoekt Digitale Werkplaats

Koningin Máxima bezoekt dinsdag 22 november de ‘Digitale Werkplaats’ in Hangar 11 op Vliegveld Twente. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag weten.

De Digitale Werkplaats is een tweedaags initiatief van Google Nederland, Qredits Microfinanciering Nederland en gemeenten. Doel is om digitale vaardigheden bij ondernemers te stimuleren met behulp van onder meer gratis workshops. Máxima bezoekt de Digitale Werkplaats in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Dit comité is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en richt zich onder meer op het stimuleren van ondernemerschap in Nederland.

Máxima woont bij de Digitale Werkplaats een workshop bij en gaat aansluitend in gesprek met ondernemers.

