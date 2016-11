Prins Charles onthult postzegels in Bahrein

MANAMA – Prins Charles heeft donderdag in Bahrein twee nieuwe postzegels onthuld. Dat deed de prins van Wales in het postmuseum in de hoofdstad Manama.

De postzegels markeren dat het Verenigd Koninkrijk en Bahrein al tweehonderd jaar lang internationale banden hebben. Clarence House twitterde na afloop van het bezoek een paar foto’s uit het museum, dat is gevestigd in een historisch pand dat vroeger dienst deed als hoofdpostkantoor van de stad.

Na afloop van het museumbezoek gingen Charles en zijn vrouw Camilla naar de soek van Bahrein en de Krishna Tempel. Charles en Camilla besluiten vrijdag hun bezoek aan het Midden-Oosten dat op 5 november begon in Oman en hen ook naar de Verenigde Arabische Emiraten bracht.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!