Prins Harry ontmoet Rihanna op Barbados

LONDEN – Prins Harry staat over een kleine drie weken oog in oog met Rihanna. De Britse prins woont tijdens zijn officiële bezoek aan Barbados het Golden Anniversary Spectacular Mega Concert bij. Rihanna is een van de artiesten die optreedt ter gelegenheid van de vijftigjarige onafhankelijkheid van haar geboorteland Barbados.

Harry trapt de festiviteiten op woensdag 30 november af met een korte speech, maakte Kensington Palace donderdag bekend. De 32-jarige prins reist van 20 november tot en met 4 december door het Caraïbisch gebied. Namens zijn oma koningin Elizabeth bezoekt hij de eilanden Antigua en Barbuda, Barbados, Grenada, Guyana in het noorden van Zuid-Amerika, de eilanden Saint Kitts en Nevis, het eiland Saint Lucia en tot slot Saint Vincent en de Grenadines.

Op het programma staan niet alleen festiviteiten in het kader van de vijftigjarige onafhankelijkheid van Barbados. Ook Guyana, Antigua en Barbuda vieren hun onafhankelijkheid. Verder ontmoet Harry lokale sporthelden, bekijkt hij natuurgebieden en gaat hij langs bij liefdadigheidsinstellingen.

De prins is volgens Kensington Palace ‘vereerd’ de Caraïben te bezoeken in het jaar waarin Elizabeth negentig werd. Het is zijn tweede reis naar het gebied, in 2012, toen Elizabeth haar diamanten regeringsjubileum vierde, vloog Harry ook naar een aantal eilanden.

