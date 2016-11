Vriendin prins Harry op bezoek in Londen

LONDEN – Meghan Markle, de nieuwe vriendin van prins Harry, is momenteel op bezoek in Londen. De 35-jarige actrice verblijft bij de Britse prins in Nottingham Cottage, bij Kensington Palace.

Daily Mail spotte Meghan toen ze boodschappen ging doen bij een supermarkt in de straat. Gekleed in een winterjas en met Harry’s baseball-pet op keerde ze terug met twee boodschappentassen. Haar verblijf in Londen wordt beschouwd als een teken dat de relatie tussen de Amerikaanse en prins Harry echt serieus is.

Kensington Palace maakte dinsdag bekend dat Harry en Meghan een relatie hebben. Dat deed het hof op verzoek van de prins die in een statement krachtig uithaalde naar de Britse pers. Hij stelde bezorgd te zijn over haar veiligheid sinds er speculaties ontstonden over hun vermeende relatie. De media hebben haar volgens hem lastig gevallen en belasterd.

