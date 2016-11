Margriet helpt Malawi in kaart te brengen

ENSCHEDE – Prinses Margriet is maandagavond bij een bijzonder feestje in Enschede. De prinses woont op de Universiteit Twente de ‘Mapping Party voor Malawi’ bij.

Tijdens het evenement, dat wordt georganiseerd door de universiteit en het Rode Kruis, wordt Malawi letterlijk in kaart gebracht door 260 vrijwilligers. Landkaarten van het arme Afrikaanse land ontbreken vrijwel volledig. Door gebruik van satellietbeelden, het zogenaamde ‘mapping’, wordt maandagavond op drie locaties aan de kaart van Malawi gewerkt. Ook in Delft en Nairobi houden studenten zich bezig met ‘crowd mapping’.

“Het in kaart brengen van het gebied met behulp van satellietbeelden helpt bij het beter identificeren van kwetsbare gemeenschappen”, zegt astronaut André Kuipers, die een keynote speech houdt in Enschede. “Deze mensen zijn zo beter voorbereid op overstromingen. Het is mooi dat de satellietbeelden op deze manier gebruikt worden.”

Het initiatief van de ‘Mapping Party voor Malawi’ komt van prinses Margriet. Zij bracht de faculteit Geo-informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente en het Rode Kruis bij elkaar. De prinses is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

