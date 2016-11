Elizabeth leeft mee met Nieuw-Zeeland

LONDEN – De Britse koningin Elizabeth en haar man prins Philip leven intens mee met de slachtoffers van de aardbeving in Nieuw-Zeeland. Dit schrijft de Britse vorstin dinsdag in een boodschap aan de gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland.

“Prins Philip en ik zijn geschokt door het nieuws over de hevige aardbevingen”, introduceert de koningin haar condoleances. ”Ik betuig mijn deelneming aan de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers en aan de mensen van wie de huizen en bedrijven zijn getroffen. Onze gedachten zijn bij jullie.”

Elizabeth bezocht Nieuw-Zeeland in 1995. Ze maakte onder meer een ritje in de historische Christchurch Tram. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zaten exact een week geleden in dezelfde toeristische tram tijdens het staatsbezoek dat ze aan Nieuw-Zeeland brachten.

