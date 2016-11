Minder steun voor Belgische monarchie

BRUSSEL – Nog maar 40 tot 45 procent van de Vlamingen is uitgesproken voorstander van de monarchie in België. Voor het eerst gaat het om minder dan de helft van de Vlamingen. Dat meldt De Standaard op basis van onderzoek van het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (ISPO).

Gedurende 25 jaar heeft het Belgische koningshuis flink aan populariteit ingeboet. In 1990, onder koning Boudewijn, kreeg de koning nog meer dan zes op de tien Vlamingen achter zich, maar nadien is de aanhang van zijn opvolgers gestaag geslonken.

In Wallonië zakte het aandeel voorstanders van de monarchie van 70,1 procent in 2003 naar 66,1 procent in 2014.

De Belgen vieren dinsdag Koningsdag. Die begint traditioneel met een dankdienst in de Sint Goedele en Sint Michielskathedraal in Brussel. Koning Albert, koningin Paola, prins Lorenz en prinses Astrid en prins Laurent zijn daarbij aanwezig.

