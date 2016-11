Verrassingsbezoek Filip aan Jordanië

BRUSSEL – Koning Filip van België heeft Koningsdag niet thuis gevierd. Hij bracht een verrassingsbezoek aan de Al Azraq Air Force Base in Jordanië, de uitvalsbasis van de zes Belgische F16’s die worden ingezet in de strijd tegen IS in Irak en Syrië. Dat heeft het paleis bekendgemaakt.

Filip werd vergezeld door koning Abdullah van Jordanië en staatssecretaris van Buitenlandse Handel Pieter De Crem. Het bezoek stond volgens het hof in het teken van de goede betrekkingen en samenwerking tussen België en Jordanië. De twee vorsten kregen op de vliegbasis uitleg over de gang van zaken en de gelegenheid om met de gelegerde militairen te spreken.

Terwijl Filip zich liet bij praten over de Belgische militairen in Jordanië, vierde zijn familie in Brussel Koningsdag. De koning hoeft daar nooit bij te zijn omdat hij ‘zichzelf niet kan vieren’ op een feest dat ter ere van hem wordt gevierd.

Recent bracht koning Filip ook al een bezoek aan Jordanië. Vorige maand was hij er samen met zijn vrouw koningin Mathilde voor een humanitair werkbezoek aan Amman. Toen was er vooral aandacht voor de problematiek van de opvang van Syrische oorlogsvluchtelingen in de regio en de humanitaire steun die België levert.

