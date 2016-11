Prinses Viktória de Bourbon de Parme, de echtgenote van prins Jaime, opende vrijdagmiddag in het Frans Hals Museum in Haarlem de tentoonstelling ‘Hollandse meesters uit Boedapest – Topstukken uit het Szépmüvészeti Múzeum’. Viktória was door het Frans Hals Museum gevraagd vanwege haar Hongaarse afkomst.

