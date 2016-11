Mathilde eregast bij opening Elisabethzaal

ANTWERPEN – Koningin Mathilde van België woont op zaterdag 26 november de officiële heropening bij van de vernieuwde Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat heeft het paleis woensdag bekendgemaakt.

De concert- en theaterzaal werd afgelopen vier jaar volledig verbouwd omdat die niet meer voldeed aan de vereisten op het vlak van akoestiek en multifunctionaliteit. De Koningin Elisabethzaal is de nieuwe thuisbasis van het Belgische symfonieorkest deFilharmonie. Voor komend jaar staan er ook onder meer ballet- en musicalvoorstellingen op het programma. Ook shows van Hans Teeuwen staan op de kalender.

De heropening is niet het eerste concert in de vernieuwde zaal. Die vindt een dag eerder al plaats voor het grote publiek. De heropening is alleen toegankelijk voor genodigden.

