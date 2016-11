Prins William aangekomen in Vietnam

Prins William is voor het eerst in zijn leven in Vietnam. De Britse prins is in het land voor een internationale conferentie over de bescherming van dieren in het wild. William arriveerde woensdag en had meteen een ontmoeting met de premier van het land, Nguyen Xuan Puc.

William, die zich onder meer als ambassadeur van United for Wildlife en beschermheer van Tusk Trust inzet voor het behoud van bedreigde diersoorten, blijft twee dagen in Vietnam. Hij woont de International Wildlife Trade Conference bij, maar heeft ook tijd om Hanoi te verkennen. “De hertog kijkt ernaar uit de stad te bezoeken”, twitterde Kensington Palace dinsdag.

William bezoekt in Hanoi een school, gaat naar een lokaal café en spreekt jong talent uit de kunst- en muziekwereld en het bedrijfsleven. Tegen premier Phuc zei de prins dat hij benieuwd is naar de verhalen over de inzet van Vietnam om wilde dieren te beschermen. In het land worden veel ivoren slagtanden en hoorns van neushoren verhandeld.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!