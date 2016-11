Prinses Beatrix bij jubileum Reumafonds

SCHEVENINGEN – Prinses Beatrix heeft vrijdagmiddag de jubileumbijeenkomst van het Reumafonds bijgewoond. In het Circustheater in Scheveningen werd uitgebreid stilgestaan bij de negentigste verjaardag van het fonds waarvan de prinses sinds 1980 beschermvrouwe is.

Op de feestelijke bijeenkomst werd onder leiding van tv-presentatrice Anita Witzier onder meer teruggekeken op wat het Reumafonds in de afgelopen negen decennia heeft bereikt en werd ook vooruitgekeken naar hoe de ziekte helemaal uitgebannen kan worden. Violiste Kim Spierenburg trad op en prinses Beatrix kon verder luisteren naar speeches van gezondheidsminister Edith Schippers en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters.

Ruim twee miljoen mensen in Nederland leven met een reumatische aandoening.

