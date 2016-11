Monaco viert feest van de prins

MONACO – De vorstelijke familie van Monaco begint zaterdag de nationale feestdag in de kathedraal met een Te Deum, een katholieke dankdienst. Vervolgens worden er door prins Albert II in het paleis lintjes uitgereikt en inspecteert hij de erewacht.

Aansluitend verschijnt Albert met zijn gezin en familie op het balkon om de bevolking te begroeten. In principe zijn alleen de echte Monegasken – zij die een paspoort hebben van het ministaatje aan de Middellandse Zee – welkom op het plein voor het paleis. Als alle inwoners zouden komen, is er niet genoeg ruimte.

De nationale feestdag van Monaco heet ook wel het ‘feest van de prins’ en viel aanvankelijk op de feestdag van de heilige naar wie de vorst was vernoemd. Albert heeft daar verandering in gebracht en bij zijn aantreden in 2005 bepaald dat 19 november – de naamdag van zijn overleden vaderprins Rainier III – gehandhaafd zou blijven. Anders had het feest vier dagen moeten worden verschoven, naar 15 november, feestdag van de heilige Albertus.

