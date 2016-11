Britten nodigen Trump uit voor staatsbezoek

LONDEN – De Britse koningin Elizabeth kan zich opmaken voor een officieel bezoek van Donald Trump zodra hij volgend jaar president van de Verenigde Staten is. Een woordvoerder van premier Theresa May bevestigt maandag tegenover Bloomberg dat het staatsbezoek in de steigers staat.

“Een uitnodiging voor een staatsbezoek is een van de vele dingen waar we mee bezig zijn naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen”, aldus de woordvoerder. “De eerstvolgende stap is om het bezoek formeel te bevestigen.”

Elizabeth ontvangt niet vaak buitenlandse leiders voor een staatsbezoek. Meestal gebeurt dat maar een of twee keer per jaar. De huidige president van Amerika, Barack Obama, is een keer uitgenodigd: in 2011. Daarnaast is hij tijdens zijn presidentschap nog drie keer in het Verenigd Koninkrijk geweest.

Ceremonieel

De koningin pakt altijd groots uit bij een officieel staatsbezoek. Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip heten de gasten traditiegetrouw met veel ceremonieel welkom met onder meer saluutschoten, een rit in de koets naar Buckingham Palace en een staatsbanket. De Colombiaanse president Juan Manuel Santos was begin deze maand de laatste die die eer ten beurt viel.

Een datum voor het staatsbezoek is nog niet bekend. Volgens The Sunday Times is het de bedoeling dat Trump komende zomer naar Londen komt.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!