Crematie van koning Bhumibol in herfst 2017

BANGKOK – Koning Bhumibol van Thailand wordt niet niet eerder dan in de herfst van 2017 gecremeerd. De bouw van een speciaal tijdelijk koninklijk crematorium duurt tot en met september volgend jaar. De Thaise overheid maakte maandag bekend dat er 8000 mensen betrokken worden bij de crematieplechtigheid.

De crematie vindt plaats op Sanam Luang, het veld naast het koninklijk paleis in Bangkok. Bhumibol stierf vorige maand op 88-jarige leeftijd na een regeringsperiode van zeventig jaar. Afgelopen weken waren er al tal van plechtigheden in en rond het paleis.

Plaatsvervangend minister-president Thanasak Patimaprakorn zei maandag dat er een commissie aan het werk gaat om toezicht te houden op de rijk versierde constructie van de brandstapel op het openbare plein. “Het bouwwerk is niet eerder klaar dan in september 2017, dat is ook afhankelijk van het weer”, zei de hoogwaardigheidsbekleder.

De kroning van de nieuwe koning Vajrilangkorn zal na verwachting pas plaatsvinden na de crematie, maar een datum is nog niet bepaald.

