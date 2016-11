Libanon wil nauwere band met Saudi-Arabië

BEIRUT – Libanon is erop gebrand de betrekkingen met Saudi-Arabië te verbeteren. Dat heeft de onlangs gekozen president Michel Aoun maandag laten weten. Hij is gelieerd aan de machtige sjiitische beweging Hezbollah, die steun krijgt van Iran. Dat land is in de regio de rivaal van het soennitische Saudi-Arabië.

De Saudische prins Khaled al-Faisal, die een officieel bezoek bracht aan Beirut, heeft Aoun uitgenodigd voor een tegenbezoek. Deze beloofde te komen zodra de nieuwe Libanese regering is geformeerd. De aangewezen premier Saad al-Hariri zei maandag dat er nog wel wat struikelblokken liggen. Hij kon niet inschatten wanneer die zijn opgeruimd.

