Pokémon Go ook geliefd op Slot Haga

STOCKHOLM – Pokémon Go is ook een populair spel op Slot Haga in Zweden. ”Het jagen loopt bij ons nogal uit de hand”, onthult prins Daniel in een interview dat hij gaf aan de Zweedse krant Aftonbladet.

”Het was niet zo dat de kinderen alleen maar zaten te staren naar het scherm, ze kwamen wel met hun achterwerk van de bank”, vervolgt de vader van de vierjarige prinses Estelle en de acht maanden oude prins Oscar.

De 43-jarige echtgenoot van kroonprinses Victoria zegt dat hij zelf ook met de kinderen jaagt op pokémons. “Ik wilde het spel graag begrijpen en heb het uitgeprobeerd. Sommige mensen bekritiseren het spel, maar het activeert kinderen wel tot bewegen.” Prins Daniel zegt dat de game hem helpt bij zijn doel om elke dag 10.000 stappen te zetten.

Afgelopen zomer leek Pokémon Go de vakantie van de koninklijke familie op het vakantie-eiland Öland te verstoren. Pokémonjagers waren rond de koninklijke zomerresidentie Solliden Slott massaal op zoek naar de fictieve wezentjes en werden weggestuurd door de beveiliging.

