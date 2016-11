Thaise prinses Sirindhorn op bezoek in India

NEW DEHLI – De Thaise prinses Maha Chakri Sirindhorn is voor een officieel bezoek in India. De 61-jarige dochter van de vorige maand overleden koning Bhumibol Adulyadej had maandag een ontmoeting met de Indiase president Pranab Mukherjee.

De ontmoeting vond plaats in het presidentiële paleis Rashtrapati Bhavan in de hoofdstad New Delhi. Prinses Sirindhorn is in India om de banden tussen beide landen aan te halen en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

De Thaise prinses kreeg maandag ook de eerste Sanskriet Award uitgereikt. Die taalprijs is haar verleend door de regering van India, omdat de prinses het Oudindisch promoot. Sirindhorn opent deze week in India eveneens een foto-expositie die bestaat uit door haar gemaakte foto’s. De fototentoonstelling is een initiatief van de Thaise ambassade en het Indiase centrum voor internationale samenwerking, die daarmee zeventig jaar bilaterale betrekkingen vieren.

Chakri Sirindhorn blijft tot en met zondag in India. Ze bezoekt onder meer religieuze en historische bezienswaardigheden en brengt een bezoek aan een universiteit.

