Harry uitgenodigd voor huwelijksreis Antigua

Premier Gaston Browne van Antigua kon het maandag (plaatselijke tijd) niet laten om iets te zeggen over de nieuwe vriendin van de Britse prins Harry. Ondanks het verzoek van liefdadigheidsorganisaties dit onderwerp te mijden, weet Daily Mail.

Tijdens een receptie op de tweede dag van Harry’s vijftiendaagse bezoek aan het Caraïbische gebied, zei Browne tegen de 300 gasten: ”Volgens mij krijgen we binnenkort een nieuwe prinses. Je bent meer dan welkom om je huwelijksreis hier door te brengen”, aldus de premier.

De opmerking deed de 32-jarige Harry, die op 8 november bekendmaakte een relatie te hebben met de Amerikaanse actrice Meghan Markle, blozen. En de situatie werd alleen maar ongemakkelijker toen schaars geklede danseressen het podium opliepen. ”Wat hier gebeurt, blijft hier, dus maak je geen zorgen”, grapte Browne nog.

Dab

Eerder op de dag was Harry meer in zijn element toen hij gehandicapte kinderen ontmoette. De prins speelde met de kleine kinderen en maakte een praatje met de oudere kinderen. Verder speelde de roodharige Harry ook nog een potje cricket en deed hij zijn best om de inmiddels bekende dans ‘The Dab’ onder de knie te krijgen.

Harry is namens zijn oma, koningin Elizabeth, afgereisd naar Antigua en Barbuda om de 35 jaar onafhankelijkheid van de eilanden te vieren. Hij bezoekt in vijftien dagen zeven landen. Hij gaat ook nog naar Barbados, Grenada, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines en Guyana.

