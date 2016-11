IJsland op staatsbezoek naar Denemarken

De IJslandse president Gudni Jóhannesson heeft een uitnodiging van de Deense koningin Margrethe aanvaard voor een staatsbezoek aan Denemarken. Jóhannesson komt van 24 tot en met 26 januari naar Kopenhagen, samen met zijn Canadese vrouw Elize Reid. Het Deense hof kondigde het staatsbezoek dinsdag aan.

Jóhannesson is sinds 1 augustus president van IJsland. Hij is opvolger van Ólafur Ragnar Grímsson, die vanaf 1996 twintig jaar staatshoofd was en vier keer werd herkozen. De verwachting is dat de nieuwe president snel een rondje maakt langs de andere Scandinavische ‘buren’ en Finland.

Bij koninklijke feesten in Noorwegen, Denemarken en Zweden worden de presidenten van IJsland en Finland veelal uitgenodigd.

