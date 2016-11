Koning arriveert bij jarig COC

Koning Willem-Alexander is dinsdagmiddag aangekomen bij het hoofdkantoor van COC Nederland in Amsterdam voor een historisch bezoek aan de jubilerende belangenorganisatie voor homoseksuelen en transgenders.

Het COC, dat zich inzet voor acceptatie van en gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt’s), viert zijn zeventigste verjaardag. Het is volgens het COC voor het eerst in Nederland en waarschijnlijk in de wereld dat een regerend staatshoofd een officieel bezoek brengt aan de lhbt-gemeenschap. COC-voorzitter Tanja Ineke noemde het bezoek vooraf al een enorme eer. “We voelen het als een bijzondere steun in de rug voor lhbt’s in Nederland en internationaal.”

De koning wordt op het hoofdkantoor ontvangen door Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes, de Amsterdamse wethouder diversiteit Simone Kukenheim en COC-voorzitter Tanja Ineke en COC-directeur Koen van Dijk. Daar spreekt hij dinsdag aan het einde van de middag met lhbt’s uit verschillende groepen. Zo gaat de koning in gesprek met jongeren, lhbt’s met een biculturele – of religieuze achtergrond en oudere lhbt’s over hun ervaringen. Ook vrijwilligers en medewerkers praten met de koning over hun werk voor het COC.

