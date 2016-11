Koning spreekt met LHBT’s over acceptatie

Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van COC Nederland sprak koning Willem-Alexander dinsdagmiddag uitgebreid met lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders over de problemen waar zij tegenaan lopen in de maatschappij en initiatieven om tot meer acceptatie en gelijke rechten te komen.

De koning werd ontvangen op het hoofdkantoor van de belangenorganisatie voor LHBT’s in Amsterdam. Het COC noemt het bezoek van de koning historisch: niet eerder bracht een regerend staatshoofd een officieel bezoek aan de LHBT-gemeenschap. Willem-Alexander feliciteerde COC Nederland met het jubileum en sprak zijn waardering uit voor het belangrijke werk van de organisatie.

Cadeau

Daarna sprak hij ruim een uur met homoseksuelen en transgenders uit verschillende groepen uit de samenleving die zich met steun van het COC inzetten voor meer acceptatie en minder discriminatie. De koning liet zich door een groep jongeren bijpraten over projecten die zij opzetten op hun scholen. De koning bleek via zijn dochters goed op de hoogte van initiatieven als de Gay-Straight Alliance, Paarse Vrijdag en anti-pestprogramma’s op scholen. De paarse armbandjes die hij kreeg aangeboden als cadeau voor zijn drie dochters bleek hij al te kennen van Amalia.

In gesprek met LHBT’s vanuit andere culturen, religieuze LHBT’s en LHBT-vluchtelingen leerde de koning over initiatieven voor en door die groep. Hij wilde graag weten hoe de actuele situatie in asielzoekerscentra is voor homoseksuelen en transgenders en waar gelovige LHBT’s tegenaan lopen. Medewerkers en vrijwilligers van het COC vertelden de koning over hun werk in het land.

