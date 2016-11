Koningin Mathilde leest voor aan kinderen

ASSE – De Belgische koningin Mathilde heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan basisschool de Kleine Wereld in Asse. Daar las de vrouw van koning Filip een klas voor.

Mathilde sloeg een boek open in het kader van de Voorleesweek. Organisator Iedereen Leest wil ieder jaar met deze week het belang van voorlezen benadrukken. Extra aandacht wordt er dit jaar besteed aan kinderen en jongeren met leesmoeilijkheden.

Na het voorlezen, schoof de Belgische koningin ook nog aan bij een rondetafelgesprek. Daar praatte ze met auteurs, deskundigen en vrijwilligers over kinderen die moeite hebben met lezen.

Mathilde zet zich al jaren lang in tijdens de Voorleesweek. Vorig jaar zou ze eigenlijk gaan voorlezen in een bibliotheek in Laren. Wegens de terreurdreiging werd dit echter afgezegd. Daarop nodigde de koningin een groep kinderen uit om naar het koninklijk paleis in Brussel te komen.

