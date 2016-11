Thaise wetgevers opgeroepen thuis te blijven

Thaise wetgevers zijn dinsdag gevraagd om volgende week niet het land te verlaten. De ceremonie rondom de troonopvolging komt steeds dichterbij en daarvoor moeten de ambtenaren in de hoofdstad Bangkok zijn.

Naar verluidt bestijgt prins Maha Vajiralongkorn op 1 december de troon. Daarmee volgt de 64-jarige prins zijn vader koning Bhumibol Adulyadej bijna twee maanden na zijn dood op. In Thailand zijn 3 tot en met 5 december echter feestdagen. Veel mensen gaan in die week op vakantie.

Volgens de Thaise voorzitter van het parlement, Pornpetch Wichitcholchai, is de prins nog niet officieel uitgenodigd door het parlement om de troon te bestijgen. De regering moet het parlement hiertoe eerst opdracht geven. Mocht de regering die opdracht geven, dan moet het parlement wel klaar staan. Het uitroepen van een nieuw staatshoofd is namelijk alleen rechtsgeldig wanneer een meerderheid van het parlement aanwezig is. Daarom is de oproep gedaan om het land en zelfs de hoofdstad niet te verlaten.

Formele kroning

De formele kroning van de nieuwe koning, met alle feestelijkheden die daarbij horen, kan overigens pas na Bhumibols crematie plaatsvinden. Die staat in het najaar van 2017 gepland.

Ondertussen vond er dinsdag op verschillende plekken in het land een evenement plaats om de nationale éénheid te versterken. Op grote pleinen en andere openbare plekken verzamelden duizenden mensen zich om trouw te zweren aan de Thaise koninklijke familie. Dit gebeurde voor grote portretten van Bhumibol.

