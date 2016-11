Verrassingsbezoek Máxima aan zorgcentrum

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend een verrassingsbezoek gebracht aan revalidatiecentrum Roessingh in Enschede. Bij het zorgcentrum kunnen mensen revalideren. Er wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën op dat gebied.

Máxima sprak met bestuurders en artsen over revalidatietechnologie. Het maatschappelijk belang en het onderzoeksgebied kwamen onder meer aan bod. Ook werd gesproken over commerciële toepassingen en samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven. De koningin kreeg daarna een demonstratie van een robothandschoen. Deze helpt mensen met een verminderde handfunctie met het uitvoeren van alledaagse taken.

Tijdens het bezoek ontmoette Máxima verder onderzoekers, therapeuten en cliënten. Ze kreeg te horen wat de nieuwe technologieën betekenen voor hun. Tot slot keek de koningin naar een balansspel dat wordt gebruikt om de zit- en stabalans te oefenen en naar een jongen die een speciale revalidatiegame speelde.

