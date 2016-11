Willem-Alexander bezoekt COC en Schiphol

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander is dinsdag op Schiphol en even later in Amsterdam te vinden. Hij opent eerst het Joint Inspection Centre op het vliegveld en bezoekt vervolgens het COC, zo blijkt uit de agenda van het Koninklijk Huis.

Willem-Alexander gaat naar Schiphol om het Joint Inspection Centre (JIC) te openen. Dit heeft als doel een veiligere en efficiëntere vrachtafhandeling op het vliegveld mogelijk te maken door verschillende handhavers en inspectiediensten samen te brengen.

Vervolgens gaat de koning langs bij COC Nederland in het kader van het zeventigjarig bestaan van de organisatie die zich inzet voor de rechten van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De koning spreekt onder anderen met mensen uit groepen waar acceptatie vaak nog achterblijft.

Ondertussen is koningin Máxima ook op een vliegveld te vinden, maar dan in Twente. Ze komt kijken naar de Digitale werkplaats. Dit tweedaagse initiatief van Google Nederland, Qredits Microfinanciering Nederland en gemeenten probeert ondernemers te stimuleren hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!