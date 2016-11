Felipe bekijkt nieuwe fabriek Campofrío

De Spaanse koning Felipe heeft woensdag een bezoek gebracht aan de nieuwe fabriek van levensmiddelengigant Campofrío Food Group in Burgos. Daar kreeg hij een uitgebreide rondleiding door het gebouw.

De oude fabriek brandde in november 2014 tot de grond toe af. Op dezelfde plek is in de afgelopen jaren het nieuwe pand gebouwd. In de fabriek zijn de meest geavanceerde technische snufjes verwerkt. De kosten bedroegen ruim 225 miljoen euro.

In Burgos moeten straks per jaar zo’n honderdduizend ton producten van de band rollen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!