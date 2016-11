Kate zwaait dinosaurus uit in Londen

De Hertogin van Cambridge was dinsdag aanwezig bij het afscheid van Dippy de Diplodocus in het National History Museum in Londen. Het skelet van Dippy gaat na 111 jaar in het museum op tournee door het Verenigd Koninkrijk.

De vrouw van prins William deed mee aan een aantal kinderactiviteiten die waren georganiseerd voor het afscheid van Dippy. Ze schilderde onder meer een ‘dinosaurusei’ en dronk thee met de uitgenodigde kinderen. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Us Weekly vertelde ze tijdens de ‘tea party’ dat haar zoon George fan is van de T. Rex, “waarschijnlijk omdat die het engst en luidruchtigst is”. De driejarige is volgens zijn moeder op het moment groot liefhebber van dinosaurussen en vulkanen.

Later op de dag was Kate te gast bij de Place2Be awards, de prijzenregen van de stichting voor kinderen met psychische problemen. In haar speech benadrukte ze de noodzaak dergelijke problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk te herkennen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!