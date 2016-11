Koning naar universiteit, Beatrix in Vaticaan

Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij woont daar de vijfde editie bij van het evenement nl4talents voor internationale studenten en alumni die een Nederlands onderwijsprogramma hebben gevolgd. Zijn moeder, prinses Beatrix, reist ondertussen af naar Vaticaanstad naar aanleiding van de opening van een tentoonstelling over Rembrandt woensdagavond.

De expositie Rembrandt at the Vatican: Images from Heaven and Earth wordt geopend door de Zweedse koningin Silvia. De tentoonstelling omvat 55 etsen uit het Zweedse Zorn Museum en het schilderij Tronie van een oude man met tulband uit de Nederlandse Kremer-collectie. Het is voor het eerst dat werken van Rembrandt in de Vaticaanse Musea te zien zijn.

De koning woont in de aula van de Erasmus Universiteit het plenaire programma ‘Holland Alumni live on stage’ bij. Oud-studenten laten zien op welke manier zij aan Nederland verbonden zijn gebleven. Ook heeft Willem-Alexander een ontmoeting met enkele studenten en alumni over hun ervaringen.

