Kroonprinses Mary reist af naar Moldavië

De Deense kroonprinses Mary begint woensdag haar driedaagse bezoek aan Moldavië. Ze gaat daar heen in haar rol als beschermvrouw van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De prinses wordt vergezeld door de directeur van het regionaal bureau voor Europa van de WHO Zuzsanna Jakab.

Mary wordt woensdagmiddag welkom geheten door de Moldavische gezondheidsminister Ruxanda Glavan. ’s Avonds staat een diner op het programma op kasteel Mimi in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Donderdag staan er meer activiteiten op het programma. Samen met Jakab bezoekt Mary verschillende bijeenkomsten op onder meer een school en in een vaccinatiecentrum.

Kroonprinses Mary is sinds 2005 actief voor de WHO. Sindsdien maakte ze al verschillende reizen voor de organisatie.

