Abdullah geeft Trump voordeel van de twijfel

Het aankomende presidentschap van Donald Trump in de Verenigde Staten gaat de situatie in het Midden-Oosten zeker veranderen. Dat denkt de Jordaanse koning Abdullah II.

“Het gaat zeker een heleboel zaken waar we mee te maken hebben, veranderen”, zei Abdullah in een interview met ABC in Australië, waar de koning momenteel op staatsbezoek is. “We zullen moeten afwachten waar het overgangsteam mee aankomt en wat zijn visie op onze wereld is, maar ook op de rest van de wereld. Het is niet alleen onze regio die met ingehouden adem wacht. Ik denk dat iedereen dat doet.”

Toch denkt Abdullah niet dat Trump de situatie snel ingrijpend zal veranderen. “Amerika is gebouwd op een heleboel instellingen. Er zullen wel wat veranderingen in het beleid zijn, maar ik denk niet in die mate waar iedereen paniekerig over doet.” Abdullah heeft inmiddels al contact gehad met Trump. Dat was volgens hem een prettig gesprek. Wat hem betreft krijgt die dan ook het voordeel van de twijfel.

In Australië had Abdullah donderdag gesprekken met premier Malcolm Turnbull en minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop. Het Jordaanse koningspaar is vijf dagen in Australië op uitnodiging van gouverneur-generaal Peter Cosgrove. Daarna vertrekken Abdullah en zijn echtgenote Rania naar Nieuw-Zeeland voor het volgende staatsbezoek.

