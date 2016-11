Buckingham Palace zoekt goedkope tuinman

Het Britse hof is op zoek naar een nieuwe tuinman voor Buckingham Palace. Degene die het baantje krijgt, hoeft niet te rekenen op een riant salaris. Koningin Elizabeth betaalt haar persoonlijke hovenier slechts 17.000 pond (zo’n 20.000 euro) per jaar. Dat komt neer op iets meer dan 10 euro per uur.

Volgens Britse media is het salaris maar net boven het landelijk minimumloon maar tegelijkertijd ook onder de schaal die aangepast is naar het veel duurdere levensonderhoud in Londen. De nieuwbakken tuinman mag wel zijn of haar intrek nemen in het paleis, al wordt daarvoor wel een deel van het salaris ingehouden. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk.

Mogelijk moet het koningshuis wat meer op de centen letten nadat vorige week een megarenovatie van Buckingham Palace werd aangekondigd. De komende jaren wordt 430 miljoen euro uitgegeven aan het opknappen van het uit 1730 stammende paleis.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!